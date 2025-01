Chi è Antonio Affortunato, il nuovo ballerino di Amici 24

Nell’ultima puntata del daytime di Amici 2025, è stato annunciato un colpo di scena che ha catturato l’attenzione di tutti: l’ingresso di Antonio Affortunato, un nuovo ballerino. La richiesta di aggiungere un banco di danza è partita da Deborah Lettieri, che ha ottenuto il consenso della maggioranza dei professori.

Chi è Antonio Affortunato, il nuovo ballerino di Amici 2025

Antonio è un ballerino di modern di 20 anni, nato a Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, e attualmente residente a Roma. “Sono un perfezionista e pretendo tanto da me stesso. Mi arrabbio quando non raggiungo un obiettivo”, ha dichiarato il giovane talento.

Nonostante la giovane età, Antonio vanta già un curriculum di tutto rispetto. Ha fatto parte del corpo di ballo di spettacoli prestigiosi come lo show di Claudio Baglioni, Il cantante mascherato e Viva Rai 2. Inoltre, ha lavorato in Albania al Kenga Magike sotto la direzione artistica di Luca Tommasini e con coreografie di Fabrizio Prolli. Antonio ha anche collaborato con il rinomato coreografo Giuliano Peparini.

Il suo profilo Instagram, @antonioaffortunato_, offre uno sguardo sulla sua carriera, anche se rimane riservato sulla sua vita privata. Attualmente, non ci sono informazioni ufficiali sulla sua situazione sentimentale.

I cantanti di Amici 2025

Il programma è animato anche da un gruppo di talentuosi cantanti. Ecco l’elenco completo degli allievi di canto che si sono distinti nelle settimane di Amici 2025:

Mollenbeck

Vybes

Antonia

Deddè

TrigNo

Niccolò

Senza Cri

Jacopo Sol

Luk3

I ballerini di Amici 2025

Accanto ad Antonio, ecco chi sono gli altri ballerini che si sono esibiti nel corso di questa edizione:

Dandy

Alessia

Daniele

Chiara

Alessio

Antonio

Francesca

I professori di Amici 2025

La squadra dei professori è composta da volti noti e una new entry. Per la classe di canto, confermati Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per la sezione di ballo, si uniscono i veterani Alessandra Celentano e Emanuel Lo, con l’aggiunta di Deborah Lettieri.