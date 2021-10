E se di mamma Patrizia Mirigliani sappiamo molte cose, chi è il padre di Nicola Pisu attuale concorrente del Grande Fratello Vip? Lui è Antonello Pisu e fa l’imprenditore.

Chi è Antonello Pisu, il padre di Nicola del GF Vip

Antonello Pisu lavora nel campo dell’imprenditoria ma di lui si conoscono poche cose. Attualmente vive in Trentino Alto Adige lontano dal resto della sua famiglia.

Proprio in questi anni i rapporti con l’ex moglie e il figlio sono stati particolarmente difficili per via dei problemi di tossicodipendenza che ha dovuto affrontare Nicola Pisu.

La madre di Nicola Pisu, Patrizia Mirigliani, ha offerto qualche informazione in più sul complesso rapporto del figlio con suo padre Antonello:

Lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola. Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre.

La scheda di Nicola al GF Vip

Figlio di Patrizia Mirigliani e nipote dello storico ideatore di Miss Italia Enzo Mirigliani.

A causa della separazione dei genitori a 11 anni decide di restare a Trento con il padre. L’anno dopo raggiunge la madre a Roma dove, fino ai 18 anni, si vede vittima di bullismo e finisce nel tunnel della droga.

Cambierà sette comunità e susseguiranno litigi molto accesi con la madre che la porteranno a denunciare il figlio per cercare di regalargli un pò di speranza.

Oggi lui stesso ringrazia la madre per quel gesto e proprio per questo vorrà dimostrare a tutti che con la volontà e l’impegno tutto si può.