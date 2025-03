Chi è Anna Dello Russo, la regina della moda: ex marito e compagno, la vita privata

Anna Dello Russo, classe 1962, è una delle figure più influenti nel mondo della moda internazionale. Ex direttrice creativa di Vogue Japan, la giornalista è nota per il suo stile eccentrico e il suo amore sfrenato per la moda, tanto da essere definita dal celebre fotografo Helmut Newton come una “maniaca della moda”. Quest’anno, Dello Russo si è unita al cast del Dopofestival di Sanremo 2025, condotto da Alessandro Cattelan, insieme a Selvaggia Lucarelli e Alessandra Celentano.

Anna Dello Russo: chi è la giornalista di moda, vita privata

Anna Dello Russo vive a Milano con il compagno Angelo Gioia. Nel 2019 ha rivelato di aver acquistato due appartamenti nel capoluogo lombardo: uno destinato alla sua abitazione e l’altro adibito esclusivamente al suo sterminato guardaroba, composto da abiti, scarpe e borse da collezione.

Nata e cresciuta a Bari, Dello Russo si è laureata in Arte e Letteratura presso l’Università Aldo Moro. Oltre alle sue residenze milanesi, possiede una casa a Cisternino, in Puglia, che considera il suo rifugio personale.

In un’intervista rilasciata al Guardian nel 2010, ha raccontato un aneddoto significativo sulla sua breve esperienza matrimoniale: “Troppi vestiti in casa tua, dov’è lo spazio per me?” avrebbe chiesto l’ex marito. La sua risposta fu lapidaria: “Non c’è spazio per te, soprattutto nel mio armadio”. Il giorno del divorzio, per celebrare la sua indipendenza, ha indossato un completo di Balenciaga.

La carriera: da Vogue alla giuria di Drag Race Italia

Dopo la laurea a Bari, Anna Dello Russo si trasferisce a Milano, dove nel 1986 frequenta un master in Design della moda alla Domus Academy. La sua carriera decolla negli anni ’80 con la rivista Donna, ma è in Condé Nast Italia che trova la sua consacrazione professionale. Per diciotto anni lavora in Vogue Italia al fianco di Franca Sozzani, per poi diventare direttrice de L’Uomo Vogue dal 2000 al 2006.

Nel 2006 assume il ruolo di Direttore at large di Vogue Japan, posizione che manterrà fino al 2021. Nel corso degli anni, Dello Russo ha lanciato anche un profumo, Beyond, e collaborato con H&M per una capsule collection. Nel 2023, il suo nome torna alla ribalta grazie alla partecipazione come giudice alla terza edizione di Drag Race Italia.

Nel 2025, si reinventa ancora una volta, approdando al Dopofestival di Sanremo come opinionista accanto a Selvaggia Lucarelli e Alessandra Celentano.