Chi è Angelo Duro? Definirlo un comico è estremamente riduttivo. Nato a Palermo 40 anni fa (classe 1982), lo stand up comedian (conosciuto al grande pubblico per la sua partecipazione a Le Iene), calca il palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo 2023.

Chi è Angelo Duro? L’avvertimento prima di Sanremo 2023

Intervistato da teatro.it, Angelo Duro ha svelato come interpreta la sua disarmante comicità politicamente scorretta: “Il mio è black humor essenzialmente. Trovo che la comicità sia come la musica, divisa per genere. Il black humor e rock. L’humor inglese è un tipo di comicità molto intelligente”.

Angelo Duro svela di non essere mai stato accusato di cinismo:

Chi mi viene a vedere è perché entrato nel mio mood. Il fatto è che io non scherzo, le cose le dico sul serio e la gente ride. Questo mio modo di fare teatro ha trovato il suo effetto.

Poi ha confidato quali sono gli argomenti che ama affrontare sul palco:

Alla fine parlo di tante cose, dei drammi della vita, di quello che ci fanno paura. Trovo che l’unico modo in grado di stimolare la platea sia l’aggressività intellettuale. Inutile cercare l’applauso, la morale nelle cose. Meglio un onesto “Io sono una merda e voi siete come me”.

E per quanto riguarda Sanremo, conclude:

Farò pentire chi mi ha invitato al Festival!