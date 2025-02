Chi è Angelica Montini, presunta amante di Fedez e reazione dell’ex moglie Chiara Ferragni

Angelica Montini, 28 anni, è una stilista e imprenditrice milanese, figlia di una famiglia benestante della Lombardia. Ha studiato all’Istituto Marangoni di Milano e ha fondato il brand “Angelica Montini Studios”, la cui pagina Instagram conta oltre 55.000 follower. La sua visione della moda è descritta come una fusione tra Est e Ovest, femminile e maschile, moderno e tradizionale.

La relazione segreta tra Angelica Montini e Fedez

Secondo le recenti rivelazioni, Fedez avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Montini sin dal 2017. Chiara Ferragni, in una serie di storie su Instagram, ha dichiarato: “Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata… e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017”.

Ferragni ha aggiunto che Fedez le confessò di aver considerato di non sposarla pochi giorni prima del matrimonio, ma di non sapere come tirarsi indietro pubblicamente.

La reazione di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha espresso il suo dolore e la delusione per la scoperta della relazione parallela del marito. Ha sottolineato come abbia cercato di proteggere la famiglia e i figli, minimizzando le mancanze di rispetto e giustificando comportamenti sbagliati per il bene della coppia.

Ha dichiarato: “Ho vissuto sette anni di una relazione in cui ho amato senza limiti… Ho minimizzato costantemente le mancanze di rispetto e giustificato atteggiamenti sbagliati per proteggere l’altra parte, per proteggere la famiglia, per proteggere la coppia”.

La risposta di Fedez

Fedez ha rotto il silenzio attraverso le sue storie su Instagram, affermando di aver scelto Chiara con convinzione e di averla amata senza dubbi. Ha ammesso di aver conosciuto Angelica pochi mesi prima del matrimonio e di essersi riavvicinato a lei in un momento di difficoltà personale, quando il matrimonio stava attraversando crisi profonde.

Ha dichiarato: “Ho conosciuto Angelica qualche mese prima del matrimonio… Mi sono riavvicinato in un momento di difficoltà personale, senza alcun piano premeditato, quando il matrimonio aveva già affrontato crisi profonde”.

Le rivelazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha contribuito a portare alla luce la relazione segreta, affermando che Fedez avrebbe avuto una relazione con Montini sin dal 2017 e che avrebbe considerato di annullare il matrimonio con Ferragni pochi minuti prima della cerimonia. Corona ha dichiarato: “Cinque minuti prima del matrimonio, Fedez si è chiuso in bagno e ha chiamato Angelica per chiederle se doveva fermare tutto per lei”.

Queste rivelazioni hanno scosso profondamente il pubblico italiano, mettendo in discussione l’immagine della coppia Ferragni-Fedez. Mentre Chiara Ferragni esprime il suo dolore per la scoperta della doppia vita del marito, Fedez ammette le sue colpe e cerca di spiegare le sue azioni.

Angelica Montini, al centro dello scandalo, ha chiuso il suo profilo Instagram per proteggere la sua privacy.