Chi è Andrea Tabanelli, in coppia con Antonino Spinalbese a The Couple

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata di The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, viene ufficialmente completato il cast delle otto coppie in gara. L’ultimo tassello mancava all’appello: chi avrebbe accompagnato Antonino Spinalbese, ex hairstylist e compagno di Belén Rodriguez, in questa nuova avventura televisiva? La risposta è sorprendente: si tratta dell’ex calciatore Andrea Tabanelli.

The Couple: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

La scelta di Spinalbese non è stata casuale. Nei giorni scorsi, ospite a Pomeriggio 5, l’ex compagno di Belén aveva dichiarato il profilo ideale del suo compagno di gioco: «Vorrei che fosse il leader della coppia. Non una persona impulsiva, ma ben organizzata». Parole che, alla luce dell’ultimo annuncio, trovano piena corrispondenza.

Il nome del concorrente misterioso è stato svelato da Davide Maggio: si tratta di Andrea Tabanelli, classe 1990, nato a Ravenna e noto per la sua carriera calcistica in squadre come Frosinone, Cagliari e Lecce. Attualmente svincolato, Tabanelli ha saputo reinventarsi, presentandosi oggi su Instagram anche come DJ, a dimostrazione di una personalità eclettica e pronta alla sfida.

Una coppia inedita tra calcio e spettacolo

L’accoppiata Spinalbese–Tabanelli è una delle più inedite del format: da un lato, un volto amatissimo dal pubblico per la sua storia con Belén e la dedizione alla figlia Luna; dall’altro, un atleta professionista con una nuova carriera musicale alle porte. Due mondi diversi che si incontrano in un contesto completamente nuovo, dove contano sintonia, strategia e affinità emotiva.

Con questa ultima rivelazione, il cast di “The Couple” è ufficialmente al completo e si preannuncia già come uno dei più variegati e sorprendenti nella storia dei reality italiani. Oltre alla componente spettacolare, non manca l’adrenalina: in palio c’è un montepremi da un milione di euro, il più alto mai messo in gioco in una produzione Mediaset di questo tipo.

Nel corso della giornata di ieri, sono stati confermati altri nomi forti del cast. Con queste premesse, The Couple – Una vittoria per due promette già colpi di scena, dinamiche complesse e alleanze imprevedibili. La partenza è fissata per questa sera, lunedì 7 aprile, in prima serata su Canale 5.