Ormai all’appello mancano solamente due nomi e il cast di concorrenti del Grande Fratello Vip sarà al completo. Ecco il ventesimo protagonista anticipato da Davide Maggio: Andrea Casalino (sento un coro di “Ma chi?”).

Classe 1990, di Brindisi, fa il modello e testimonial di brand piuttosto famosi. È inoltre fondatore e coach di un importante punto di riferimento per gli appassionati di crossfit e direttore di una casa di moda per abiti da cerimonia.

Come mai Alfonso Signorini ha puntato proprio lui? Anche questo interrogativo lo risolve Davide Maggio:

Casalino ha conosciuto i riflettori dello spettacolo già a 20 anni, quando viene eletto Mister Italia. È con la “fama” di più bello d’Italia che arriva a Uomini e Donne, come corteggiatore, a Mattino Cinque come ospite e soprattutto sul set delle fiction Mediaset: la Ares lo arruola per Rodolfo Valentino – La Leggenda con Gabriel Garko, dove interpreta Cetto Lo Monaco; prende parte anche a Squadra Antimafia.