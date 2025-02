Chi è Alex Wyse, da Amici a Sanremo 2025 con Rockstar: vero nome

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, sta vivendo un’ascesa fulminante nel mondo della musica italiana. Nato nel 2000, il giovane artista si è fatto conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla ventunesima edizione di Amici, dove si è classificato quarto nella serata finale. Da quel momento, la sua carriera non ha conosciuto battute d’arresto.

Alex Wyse, chi è

Dopo l’esperienza televisiva, Wyse ha pubblicato il suo primo EP, Non siamo soli (2022), seguito dall’album Ciò che abbiamo dentro (2023), che ha ottenuto la certificazione di disco d’oro. Un risultato straordinario che conferma il suo talento e la crescente popolarità tra il pubblico.

Le collaborazioni con Ermal Meta e Sophie and The Giants

Nonostante la giovane età, Alex Wyse ha già avuto l’opportunità di lavorare con nomi di spicco della scena musicale italiana e internazionale. Tra le collaborazioni più significative spicca quella con Ermal Meta, con cui ha co-scritto il brano La mia canzone per te, dimostrando una maturità artistica fuori dal comune.

Un altro traguardo importante è stato il featuring con Sophie and The Giants per il singolo Dire fare curare, un brano che ha riscosso grande successo tra i fan e ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale.

Alex Wyse a Sanremo Giovani con ‘Rockstar’

Il 2025 segna un altro passo decisivo per la carriera di Alex Wyse: il cantautore è tra i protagonisti di Sanremo Giovani con il brano Rockstar. Una partecipazione che potrebbe rappresentare la definitiva consacrazione dell’artista e aprire le porte del Festival di Sanremo.

Con un seguito di 425mila follower su Instagram, Wyse è ormai una realtà consolidata nel mondo della musica pop italiana. La sua capacità di emozionare con testi profondi e sonorità contemporanee lo rende uno dei talenti più promettenti della nuova generazione.

Il pubblico e la critica attendono con trepidazione la sua esibizione sul palco di Sanremo Giovani: sarà lui la prossima rivelazione della musica italiana?