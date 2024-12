Chi è Alessandra Tripoli di Ballando con le Stelle: marito, figli, tumore e morte della madre

Alessandra Tripoli è una delle ballerine professioniste del programma televisivo Ballando con le Stelle. Nel 2024, torna nella 19ª edizione del programma, dove ballerà in coppia con Luca Barbareschi. La sua esperienza e il suo talento la rendono una delle maestre più amate e rispettate del talent show.

Alessandra Tripoli, chi è: tutto sulla maestra di Ballando con le Stelle

Alessandra Tripoli è nata il 30 luglio 1987 a Misilmeri, in provincia di Palermo. Fin da bambina, ha mostrato una grande passione per la danza, iniziando a ballare all’età di 7 anni. Dopo aver studiato danza moderna e classica, si è specializzata nelle danze latino-americane. La sua carriera è decollata rapidamente, portandola a partecipare a competizioni nazionali e internazionali, tra cui gli UK Open, il Galaxy Open Championship e i Campionati Internazionali a Londra.

Nel 2013, Alessandra si è trasferita a Hong Kong con il suo compagno di ballo e di vita, Luca Urso. L’anno successivo, ha fatto il suo debutto come maestra di ballo a Ballando con le Stelle, dove ha gareggiato con Enzo Miccio. Da allora, Alessandra è diventata una presenza costante nel programma, ottenendo ottimi risultati in diverse edizioni. Tra i suoi successi, spicca la vittoria nella tredicesima edizione del 2018 in coppia con Cesare Bocci.

Alessandra è sposata con Luca Urso, anche lui ballerino, dal 2016. I due si conoscono sin da bambini e hanno condiviso sia la vita privata che quella professionale. Dal loro amore è nato un figlio, Liam, l’11 gennaio 2021. La famiglia vive a Hong Kong, dove si sono trasferiti nel 2013 per motivi di lavoro.

In un’intervista rilasciata a Storie Italiane lo scorso marzo, Alessandra Tripoli aveva così raccontato la sua vita da mamma: “È un bambino molto facile, io per prima mi sono imposta una regola, di non essere una mamma perfetta come lo impone invece la società, voglio che mi viva con tutte le imperfezioni. Qualsiasi sbaglio farà va bene così perché mamma non è perfetta, parlo molto con lui, scusandosi anche spesso perché spesso perdo le staffe”.

Il tumore e la morte della madre

La Tripoli aveva parlato della malattia della madre: “Tre anni e mezzo fa hanno diagnosticato un tumore a mia mamma. Improvvisamente, io mio, padre e mio fratello siamo diventati caregiver, un termine che prima non conoscevo, è colui che si prende cura”.

Quando è stato diagnosticato il tumore in stadio avanzato, ha proseguito la ballerina di Ballando con le Stelle, “a mia madre sono stati diagnosticati pochi mesi di vita, ma grazie a una cura che fino a qualche anno fa non esisteva, ha avuto l’opportunità di vivere altri 16 mesi. Sedici mesi di amore, abbracci e parole necessarie. Lo dico perché, anche se il tumore spaventa ancora, la medicina sta andando avanti”.

La mamma di Alessandra è morta un anno e mezzo fa, ma la ballerina ha invitato a fare prevenzione.

La mamma di Alessandra Tripoli era malata, ma in famiglia credevano che ce l’avrebbe fatta: