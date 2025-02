Chi è Ada Mena, moglie di Rocco Hunt a Sanremo 2025: il figlio Giovanni

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, è uno dei rapper più amati del panorama musicale italiano. Nato a Salerno il 21 novembre 1994, ha conquistato il pubblico con la sua musica sincera e coinvolgente. Ma oltre al talento e alla determinazione, c’è un pilastro fondamentale nella sua vita: la sua famiglia.

Chi è Ada Mena, la moglie di Rocco Hunt?

Ada Mena è la compagna di lunga data di Rocco Hunt. I due si conoscono fin dall’adolescenza, quando Rocco lavorava in una pescheria. La loro relazione è cresciuta nel tempo, culminando nella nascita del loro primo figlio, Giovanni, il 19 marzo 2017, proprio nel giorno della Festa del Papà.

Nonostante la notorietà del marito, Ada ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori e dal gossip. Rocco ha spesso sottolineato l’importanza di Ada nella sua vita, definendola il suo punto di riferimento e la sua forza. In un’intervista, ha dichiarato: “Avere un bambino è una cosa seria e io sono fiero della famiglia che stiamo costruendo con mia moglie. Siamo dei genitori giovani e stiamo crescendo insieme”.

Il piccolo Giovanni: una fonte di ispirazione

Giovanni, affettuosamente chiamato “Giò Giò” dai genitori, ha portato una nuova prospettiva nella vita di Rocco. Diventare padre a soli 22 anni ha rappresentato una sfida, ma anche una fonte inesauribile di gioia e ispirazione. Rocco ha condiviso: “Anche io da genitore sono un po’ più responsabile, anche se di cavolate ne faccio ancora. Senza Jojo non ci pensavo due volte, adesso c’è lui prima di me”.

Il rapper ha sempre cercato di mantenere un equilibrio tra la carriera musicale e la vita familiare, assicurandosi che Giovanni cresca in un ambiente sereno e lontano dalle pressioni mediatiche. Ha descritto suo figlio come un bambino “sensibile, educato, per niente viziato”, sottolineando l’importanza di valori solidi nella sua educazione.

Rocco Hunt a Sanremo 2025: il ritorno alle origini

Dopo aver trionfato nel 2014 nella sezione “Nuove Proposte” con il brano “Nu juorno buono” e aver partecipato nel 2016 nella sezione “Campioni” con “Wake Up”, Rocco Hunt torna sul palco dell’Ariston per la terza volta nel 2025. Il rapper ha annunciato il suo ritorno con entusiasmo, affermando: “È il momento giusto per tornare a Sanremo. La mia musica nuova è pronta e, qualche giorno fa, vi dicevo come io abbia ritrovato la fame dei primi dischi”.

Il nuovo brano, intitolato “Mille vote ancora”, è una riflessione sulla lontananza da casa e sulle sfide affrontate da chi lascia la propria terra per cercare un futuro migliore. Rocco ha spiegato: “Parla della lontananza da casa che prova una persona quando va fuori, per trovare un lavoro, un’identità. Per salvarsi. Ma è anche un invito a dare valore alla vita: non si può morire a vent’anni, per una scemenza”.

Il sostegno della famiglia: la chiave del successo

Dietro ogni grande artista c’è spesso una famiglia che lo sostiene. Per Rocco Hunt, Ada e Giovanni rappresentano il fulcro della sua esistenza. La loro presenza gli ha fornito la stabilità e la motivazione necessarie per affrontare le sfide del mondo musicale. In un post sui social, Rocco ha dedicato un pensiero alla sua famiglia: “Non so nemmeno da dove cominciare onestamente. Prima di tutto però, voglio dedicare questo grande risultato alla mia famiglia, a mia moglie e a mio figlio che vedete nella foto. Siete tutto per me”.