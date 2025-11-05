Chi condurrà L’Isola dei Famosi 2026: “Mediaset ha scelto”

Negli ultimi anni, Mediaset ha attraversato una fase di grande cambiamento, tra nuovi volti, addii e passaggi di testimone in alcuni dei programmi più seguiti delle reti del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.

Un esempio è quello del Grande Fratello, oggi affidato a Simona Ventura, o de L’Isola dei Famosi, che nel tempo ha visto alternarsi alla guida prima Vladimir Luxuria e poi Veronica Gentili.

Quest’ultima, attualmente impegnata alla conduzione de Le Iene, ha saputo dare nuova energia al reality, portando un’impronta personale e uno stile più dinamico che hanno contribuito a rinfrescare il format dopo alcune stagioni difficili.

Veronica Gentili torna a condurre L’Isola dei Famosi

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, nella rubrica C’è Chi dice… di Giuseppe Candela, Veronica Gentili sarebbe pronta a tornare al timone anche della prossima edizione del programma. Stando alle indiscrezioni, L’Isola dei Famosi tornerà su Canale 5 nei primi mesi del 2026, anche se al momento non è ancora stata fissata una data ufficiale.

I vertici Mediaset sembrerebbero intenzionati a confermare la giornalista e conduttrice, premiando così il buon lavoro svolto nella scorsa stagione e la sua capacità di gestire con equilibrio un format complesso come quello dell’Isola.

In attesa di un annuncio ufficiale, tutto lascia pensare che Veronica Gentili sarà nuovamente la padrona di casa del reality più avventuroso della TV italiana.