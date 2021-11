Buone notizie in arrivo per gli appassionati di reality show. Dopo il Grande Fratello Vip e la sua edizione record – in termini di durata – l’Isola dei Famosi si prepara a tornare su Canale 5. Le prime informazioni ufficiali potremo conoscerle solo tra qualche mese, ma nel frattempo dobbiamo accontentarci delle affidabili indiscrezioni rese note da TvBlog, che ha svelato chi condurrà la nuova edizione e da quando andrà in onda.

Isola dei Famosi, ecco chi condurrà la nuova edizione

Il GF Vip proseguirà a tenerci compagnia ancora per diversi mesi dal momento che la finale è prevista per lunedì 14 marzo 2022. Successivamente sarà il momento di fare spazio alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi che tornerà con appuntamenti bi-settimanali pronta a tenerci compagnia nelle settimane successive.

Sarà marzo, dunque, il mese prescelto per la messa in onda della nuova edizione che si preannuncia ricca di novità, con grandi sorprese che si iniziano a pensare e programmare sin da ora. In merito al capitolo sulla conduzione, secondo quanto svelato da TvBlog ritroveremo anche il prossimo anno Ilary Blasi al timone che dopo una conduzione poco brillante in Star in the Star tornerebbe a confrontarsi con una trasmissione più nelle sue corde.

Ora resta da capire su chi ricadrà la scelta in merito ai futuri naufraghi e soprattutto agli opinionisti ed all’inviato. Ci sarà un cambiamento sotto quest’ultimo punto vista? Lo scopriremo quasi sicuramente nelle prossime settimane!