Chi ci sarà al Tim Summer Hits 2024? Cantanti e scaletta dell’evento musicale di Rai1

Chi si esibirà al Tim Summer Hits 2024? Scopriamo l’elenco degli artisti e il programma dell’evento musicale di Rai1 tra i più attesi dell’estate, che tornerà a illuminare la piazza del Popolo a Roma, da martedì 11 giugno a venerdì 14 giugno.

Tim Summer Hits 2024: il cast al completo

La nuova edizione dell’evento, curato da Friends Tv, vedrà alla guida il futuro padrone di casa e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti, affiancato da Andrea Delogu (che potrebbe tornare da settembre con un programma in daytime).

Le quattro serate ad ingresso libero, patrocinate da TIM Summer Hits in collaborazione con Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi, saranno trasmesse in prima serata su Rai1 e in simultanea su Rai Radio 2, per quattro settimane a partire da venerdì 28 giugno.

Le date successive saranno domenica 7 luglio, venerdì 12 luglio e l’ultimo appuntamento venerdì 19 luglio. Seguirà un best of venerdì 26 luglio.

Scopriamo a seguire la lista dei cantanti finora annunciati che parteciperanno al Tim Summer Hits 2024 (altri nomi saranno svelati in seguito):

Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Arisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Bigmama, Bnkr44, Boomdabash, Bresh, Capo Plaza, Clara, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Dargen D’amico, Eiffel 65, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Gianna Nannini, Gigi D’alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante Di Lista, La Sad, Lda, Loredana Bertè, Mahmood, Malika Ayane, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, Mr. Rain, Nek, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola & Chiara, Petit, Piero Pelù, Pino D’angiò, Rhove, Ricchi E Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai, The Kolors, Tony Effe.