Questa domenica 2 febbraio si rinnova l’appuntamento con Che tempo che fa, il programma in onda dalle ore 21.00 su Rai2 condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Lo show è preceduto come da tradizione alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ecco di seguito tutti gli ospiti della nuova puntata.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti

Ospite in esclusiva della puntata di Che tempo che fa, la grande eccellenza italiana Fabiola Gianotti, riconfermata a novembre alla direzione del CERN per un secondo mandato dopo essere stata nel 2016 la prima donna alla guida dell’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare. Già capo progetto dell’esperimento Atlas, nel 2012, annunciò la scoperta di una particella compatibile con quella del Bosone di Higgs. In quell’anno il Time la inserì quinta nella classifica delle “Persone dell’anno”, mentre Forbes in quella delle donne più influenti del mondo nel 2013 e nel 2017. Nel 2014 è stata nominata Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica dal presidente Giorgio Napolitano.

E ancora: Il Ministro della Salute Roberto Speranza per un aggiornamento sul Coronavirus, insieme al virologo Roberto Burioni; Piero Angela, da oltre 40 anni il più amato divulgatore televisivo italiano; le due vittime delle ultime scritte antisemite a Mondovì e a Torino, Aldo Rolfi e Maria Bigliani.

E poi, lo scrittore Roberto Saviano; il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 Amadeus; l’attore comico e presentatore Giorgio Panariello, da marzo a teatro con lo spettacolo “La favola mia” per celebrare il suo 60° compleanno e i 20 anni di carriera dal grande successo di Torno sabato; Walter Veltroni, regista del nuovo docu-film “Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato”, realizzato in occasione del 80° anniversario della nascita di Faber e nelle sale il 17, 18 e 19 febbraio.

In studio anche Marracash, live col brano “Crudelia – I nervi” contenuto nel nuovo album, “Persona”, già certificato doppio disco di platino, e dal 28 marzo protagonista nei palazzetti di tutta Italia con “In Persona Tour”; l’attore e scrittore Antonio Manzini, nelle librerie col nono romanzo del ciclo di Rocco Schiavone, “Ah l’amore l’amore”; l’attrice, conduttrice e modella Rocío Muñoz Morales.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Ale e Franz, Gigi Marzullo, questa settimana affiancati da Rocío Muñoz Morales.