Stasera, domenica 3 novembre 2019, alle ore 21 su Rai2, il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Ospiti: Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos “La Belle Époque”, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil.

Che tempo che fa, anticipazioni e ospiti

Tra gli altri protagonisti, spazio per l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano tornato a casa dopo 11 mesi lo scorso 5 settembre, dopo che il Tribunale di Locri gli ha revocato il divieto di dimora. Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli saranno nel salotto di Fabio Fazio per sponsorizzare il film “Gli uomini d’oro”, in uscita dal 7 novembre.

Lorenzo Mattotti parlerà del film d’animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, nelle sale dal prossimo 7 novembre. Manuel Bortuzzo parlerà del suo libro nelle librerie dal 5 novembre. Con Fabio Fazio saranno presenti anche l’imprescindibile Luciana Littizzetto e l’elegante Filippa Lagerback.

Che tempo che farà

L’appuntamento è preceduto alle ore 19.40 da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio affiancato questa settimana da Fabio De Luigi, pronti a intrattenere il pubblico in sala in un divertente gioco di improvvisazione. Con loro, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Nello spazio interviste, ospiti Fabio Volo, nelle librerie con il suo nuovo libro “Una gran voglia di vivere”; Walter Veltroni, in uscita il 7 novembre con il nuovo libro “Assassinio a Villa Borghese”.

Il tavolo

A seguire l’appuntamento con Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti Giusy Ferreri, nelle radio con il nuovo singolo “Momenti Perfetti”; Valentina Bellè, protagonista della nuova fiction di Rai2 “Volevo fare la rockstar” in onda ogni mercoledì in prima serata; e ancora, torna al tavolo anche Teo Teocoli.