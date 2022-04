Scontro di fuoco a Playa Accopiada tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, i concorrenti più in vista di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che non si sono piaciuti fin dalle prime battute.

La fame inizia a farsi sentire sempre di più e, nonostante i numerosi sforzi, c’è chi continua a non apprezzare l’impegno degli altri componenti del gruppo.

Nel corso della sera, infatti, Nicolas ha deciso di mettersi a disposizione per preparare tutte le porzioni di riso e lumache di mare da distribuire a ciascuno di loro ma, dopo averlo assaggiato, c’è chi non ha risparmiato le critiche.

Jeremias, infatti, ha subito avuto da ridire sulla cottura del riso e, non contento, ha esclamato:

Nicolas, non volendo alimentare la spiacevole situazione, ha deciso di ascoltare in silenzio le critiche di Jeremias ma, all’ennesimo commento sgradevole, ha affermato:

Dopo tale affermazione, tra i due non tarda ad accendersi una lite:

Hai perso la calma per una cosa stupida Nicolas… stai calmo, stai calmo. Che maschio sei? Ad urlare come un matto! Sei veramente ridicolo. Non fare il moralista, stavo ironizzando… vai di là. Non voglio parlare con te. Che maschio che sei… io sono calmissimo, sei tu che urli. Un applauso per te moralista… bravo Nicolas. Vai a parlare da un’altra parte, non a me bello…