Che lavoro fa oggi Raffaello Tonon? La svolta dopo Grande Fratello e ospitate tv: ecco perché

Che lavoro fa oggi Raffaello Tonon? Il celebre volto televisivo, opinionista di tante trasmissioni tv ed ex concorrente del reality Grande Fratello, avrebbe deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo. Oggi lavora in una vineria in Emilia Romagna come cameriere. Come mai ha preso questa decisione importante sul piano professionale?

Raffaello Tonon, che lavoro fa oggi?

Dal mondo della tv a quello della ristorazione: sarebbe questa l’importante svolta messa in atto da Raffaello Tonon negli ultimi mesi, E’ stato lui a svelarlo in uno dei suoi ultimi post su Instagram:

Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande.

A svelare il cambio di rotta di Tonon è stato Alessandro Rosica, conosciuto come Investigatore Social, il quale ha condiviso un suo video a lavoro. Una decisione intrapresa dal noto opinionista già da qualche tempo e condivisa anche sui suoi social, in un lungo post nel quale metteva i follower al corrente della svolta professionale. In merito ha spiegato:

Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti di portata.

Oggi, dunque, Raffaello lavora come cameriere presso la Enio Ottaviani Winery, locale specializzato in vini in provincia di Rimini.

Il mondo dell’accoglienza e del rapporto con i clienti, sembra andare particolarmente a genio a Tonon:

Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera . Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato.

Il suo passato televisivo, chiaramente, non può essere cancellato ed in tanti lo riconoscono proprio per questo:

Quando i clienti mi chiedono: ‘È Tonon?’ Rispondo sì, ma il fratello ricco è a Milano, io ho bisogno della pensione. Grandi risate. Rimpiango i tempi andati ragione per la quale faccio del mio meglio perché possano tornare.

Parole che sembrano conservare un po’ dell’amaro in bocca, soprattutto se si guarda al suo passato professionale. Era ancora un giovane studente di giurisprudenza quando a notarlo fu Maurizio Costanzo che lo volle tra gli ospiti del suo Maurizio Costanzo Show e di Buona Domenica. Nel 2005 arrivarono i primi reality, prima con La seconda edizione de La Fattoria. Tre anni dopo fu concorrente de La Talpa. Tra le varie ospitate come opinionista di Pomeriggio 5, approdò nel 2017 al Grande Fratello Vip arrivando in finale. E poi non sono mancate le ospitate nel ruolo di opinionista a Mattino Cinque News e infine nel programma su Radio Zeta, in coppia con l’amico Luca Onestini. Oggi, la svolta.