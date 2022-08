Che fine ha fatto Sophie Codegoni? Fino a qualche ora fa l’ex concorrente del GF Vip e futura Bonas di Avanti un altro era ‘sparita’ dai radar su Instagram e questo aveva sollevato alcuni sospetti. Per questo alcuni follower avevano mostrato una certa preoccupazione.

Sophie Codegoni assente sui social spiega il perchè

Qualcuno aveva ipotizzato che dietro l’assenza social di Sophie Codegoni potesse esserci una possibile crisi con il fidanzato Alessandro Basciano, ma a quanto pare non c’è nulla di più falso.

Tutto infatti prosegue per il meglio tra Sophie ed Alessandro ed anzi dopo la fine del GF Vip la loro storia prosegue a gonfie vele senza ostacoli.

Nessun problema di cuore, dunque, si nasconde dietro l’assenza che ha fatto preoccupare alcuni fan dei Basciagoni ed al fine di togliere ogni dubbio e spegnere le voci di presunta crisi ci ha pensato la stessa Sophie con una Story:

Ragazze mie non sono sparita. Mi sto godendo questi giorni con la mia famiglia e stiamo disperatamente cercando casa in quel di Roma. Impresa dell’anno. Domani ci facciamo una bella chiacchierata. Voi come state?

Nell’aria, dunque, ci sono solo bei progetti per Sophie ed Alessandro. In merito alla sua “pausa social”, invece, va benissimo ogni tanto prendersi un po’ di tempo e staccare la spina senza dover giustificare necessariamente il motivo. Chi ci tiene davvero, comprenderà anche il bisogno di allontanarsi per un po’ dai social.