Che fine ha fatto il film di Manuel Bortuzzo? Come ben sapete il nuotatore è uscito anticipatamente dal Grande Fratello Vip anche per poterlo promuovere. Durante le chicche di gossip di Casa Chi, i giornalisti di Signorini hanno svelato alcuni retroscena.

E’ successo qualcosa di strano. L’uscita del docufilm sulla storia di Manuel Bortuzzo tratta dal suo libro era prevista per marzo. In realtà, secondo le mie info, è stato spostato per il 3 giugno.

Nel cast ci saranno anche Filippo Magnini, Raoul Bova, Giorgia Palmas e Massimiliano Rosolino che interpreteranno se stessi.

Intervistato dal Corriere del Veneto, Franco Bortuzzo aveva anticipato lo scorso dicembre:

Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del grande fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film.

Si non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel “Rinascere”. Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel.

Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli.