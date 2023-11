Giuseppe Garibaldi cerca di riconquistare Beatrice Luzzi. Tuttavia, secondo le indiscrezioni fuori dalla Casa del Grande Fratello, pare che il bidello avesse una fidanzata (o presunta tale) alla quale giurava amore.

L’indiscrezione è arrivata a Deianira tramite un messaggio privato e quindi, nonostante le parole della ragazza, ci riserviamo sempre il beneficio del dubbio e vi ricordiamo di prendere questa indiscrezione con le pinze:

Ci ho messo un po’ per scriverti e alla fine ho avuto coraggio anche grazie ad Amedeo con cui ho scambiato due chiacchiere, io sono la ragazza con cui Giuseppe Garibaldi fino a pochi minuti di entrare al Grande Fratello e spegnere il cellulare ho sentito, giurando amore!

Sono mesi di una relazione importante fatta di promesse, di progetti, (lui mi aveva detto che si sarebbe dichiarato single ma non immaginavo che potesse creare una storia con una donna solo per hype), si per hype, perché se fosse stata una vera storia non sarebbe esistito il nostro amore.

Purtroppo già avevo dei dubbi su di lui in quanto mi aveva raccontato in passato di aver avuto una relazione con una donna dello spettacolo più grande e quindi questo mi lascia pensare che lo fa davvero perché vuole entrare in quel mondo.

Non ho intenzione di avere un confronto perché ora come ora non voglio vederlo era solo perché è giusto che la gente sappia, scusa ma sono arrabbiata!