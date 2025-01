“Chat con altri ragazzi”, Lorenzo ancora al centro delle polemiche: parla opinionista

Il Grande Fratello continua a far parlare di sé, non solo per le dinamiche interne alla casa ma anche per gli intrighi che nascono al di fuori. Questa volta al centro dell’attenzione c’è un presunto bacio tra il guru della moda, Saro Mattia Taranto, e il concorrente Lorenzo Spolverato. Da una parte, Saro conferma l’accaduto, mentre Lorenzo nega categoricamente.

Lorenzo Spolverato ha altri “scheletri” nell’armadio? Parla l’opinionista

A complicare la vicenda arriva l’opinionista Viviana Bazzani. Attraverso Instagram, ha rilasciato una dichiarazione che ha alimentato ulteriormente il dibattito: “Io non sono né dalla parte di Saro, nominato dai giornalisti guru della moda, né tanto meno dalla parte di Lorenzo Spolverato, inquilino del Grande Fratello. Io sono dalla parte del bacio, potesse parlare quel bacio, però sento un profumo di nuove chat, di nuovi ragazzi che hanno tanto, tanto, tanto, tanto da dire su Lorenzo.”

Nel frattempo, Lorenzo Spolverato ha ribadito la sua posizione all’interno della casa: “Non ho mai fatto nulla con altri uomini. Se fosse stato lo direi e non ci sarebbe nulla di strano. Se avessi fatto qualcosa non mi sarei mai vergognato e l’avrei detto, sarebbe stato un bel messaggio. Però non posso dire quello che non è successo.”

Saro Mattia Taranto interviene sui social

Dal canto suo, il giovane stilista Saro Mattia Taranto ha voluto chiudere la questione con un messaggio toccante pubblicato sui social: “Vorrei dedicare un momento per ringraziare tutte le persone che mi hanno supportato e che hanno creduto in me, nella mia verità. A volte, il coraggio di raccontare ciò che molti di noi vivono quotidianamente può sembrare una sfida, ma la forza di chi sa cosa significa essere se stessi è impagabile. Quello che ho cercato di fare è dare voce a una realtà che, purtroppo, troppo spesso viene ignorata o fraintesa, e vi posso assicurare che sono in tanti a viverla.

Il mio invito per tutti voi è di non temere mai di essere chi siete davvero. Non abbiate paura di mostrare il vostro vero io, anche quando il mondo sembra non essere pronto ad ascoltare. La vera felicità sta nella libertà di essere se stessi, senza censure, senza paure, senza compromessi.”

La vicenda del presunto bacio al Grande Fratello continua a tenere banco tra il pubblico e gli appassionati di gossip. Le dichiarazioni contrastanti e le insinuazioni di nuovi protagonisti promettono di alimentare ulteriori discussioni nelle prossime settimane.