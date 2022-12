Daniele Dal Moro ha litigato con Sarah Altobello ma anche con Charlie Gnocchi (che lo ha pure strattonato). Cosa è successo nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la diretta condotta da Alfonso Signorini (eccezionalmente) di sabato sera?

Charlie strattona Daniele e si toglie il microfono: caos al GF Vip

Charlie ha strattonato Daniele invitandolo a rientrare per proseguire la discussione lontano dal resto del gruppo: “Io non sono un paracul*, vieni andiamo di là… parlami in faccia”, ha urlato Gnocchi.

Successivamente Daniele Dal Moro, stuzzicato ancora dal vippone, ha proseguito la discussione tra frecciatine e frasi in veneto che hanno fatto volare gli amici di Twitter.

“Non ti rispondo neanche perché non ti dò modo di far le clip cicciobello, adesso te la cavi da solo”, ha aggiunto Daniele di fronte all’ennesima provocazione di Charlie che, per l’occasione, si era pure tolto il microfono.

Personalmente credo che Gnocchi abbia bivaccato in abbondanza dentro la Casa del GF Vip, facciamogli passare il Natale con la sua famiglia: che ne dite?

DOPO QUESTA SCENA DI CHARLIE CON DANIELE SONO SEMPRE PIÙ CONVINTO CHE CHARLIE DEVE USCIRE.#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/g4k1LpJ7BP — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 11, 2022

La discussione con Sarah