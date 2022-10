Charlie Gnocchi, lentamente, sta facendo venire fuori il suo lato dispotico. Ecco perché questa notte, nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio per questo motivo è scoppiato il caos e la maggior parte dei concorrenti – finalmente – si è ribellata.

Cercando di monopolizzare l’attenzione, Charlie si è lamentato del coinvolgimento degli altri vipponi: “Siamo artisti, siamo qui per divertirci e raccontare le nostre storie. Pamela, la conosco e ha raccontato la sua. Alberto… chi cazz* è Alberto? Chi lo conosce? So solo che è andato ad Ibiza 8 mesi”.

Luca Salatino ha deciso di parlare la lingua della verità: “Scusa perché non parli di te?”, ha domandato.

Alberto, con la calma che manca a Charlie, lo ha invitato a moderare i termini e placare l’aggressività.

Anche Cristina si è lamentata: “Tu non ti fai gli affari tuoi e questa cosa mi infastidisce”.

Carolina Marconi, invece, lo ha accusato di essere un burattino gestito (male) dagli autori:



Pure Antonino Spinalbese ha perso la pazienza:

Vogliamo fare i giochi? Non me ne frega un cazz*. Fino a dieci minuti fa volevi fare il confronto. Smettila Charlie, non manipolarmi. Volevi parlare un pochettino? Va benissimo. Se tu ti comporti da maleducato e prepotente non trovi più nessuno alle tue spalle, fai ridere. Hai 30 anni più di me e fai delle cagat*.