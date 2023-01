Charles Leclerc, celebre pilota della Ferrari, è tornato single dopo tre anni di amore con la studentessa di architettura Charlotte Siné, sua fidanzata dal 2019.

Charles Leclerc torna single: è finita la storia con Charlotte Siné

L’annuncio della rottura è stato dato tramite le storie di Instagram: “Charlotte e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e rimanere buoni amici. Abbiamo condiviso tanti momenti grandiosi e lei rimane e sarà per sempre una persona molto speciale per me“.

La giovane e bellissima Charlotte Siné, nata nel Principato di Monaco come Charles Leclerc è una studentessa di Architettura ed è anche la figlia del direttore generale del Societé des Bains de Mer, società che nel Principato si occupa di varie attività nel settore dell’intrattenimento.

Charlotte, che alcune volta ha accompagnato Charles nel paddock nel corso della stagione ha spiegato, con parole molto simili a quelle del suo ormai ex fidanzato, il motivo della loro rottura:

Ciao, Charles e io abbiamo deciso di concludere la nostra relazione e rimanere buoni amici. Sono stati 3 anni meravigliosi insieme con tantissimi ricordi. È una persona meravigliosa e gli auguro il meglio. Per favore rispettate la nostra decisione e privacy. Grazie.

Il pilota del Cavallino si è recentemente raccontato a Sportweek dove ha anche svelato la sua vena creativa:

Mi piacciono le opere di Basquiat e Kinsella, con Hamilton parliamo di vestiti.