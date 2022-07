Chanel Totti è finita al centro delle polemiche per un semplice TikTok condiviso sul suo seguitissimo account ufficiale. In vacanza con mamma Ilary Blasi, zia Sara ed i fratelli Cristian e Isabel, la 16enne ha realizzato un contenuto online che ha scatenato le principali testate online con “titoloni” shock che hanno tirato in ballo papà Francesco rimasto a Roma dopo la separazione.

Chanel contro papà Francesco Totti? Un video scatena i titoloni della stampa

Di questa particolare polemica si sono accorti i colleghi di Biccy, che hanno svelato in dettaglio cosa è accaduto in queste ultime ore: “La primogenita di casa Totti ha cantato un pezzo del brano Over The Rainbow di Rhove, che cita testualmente: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma””.

Questa frase ha letteralmente allertato alcune testate online che hanno utilizzato titoloni un po’ allarmanti tirando in ballo una possibile frecciatina di Chanel nei confronti di papà Francesco Totti:



Secondo me questa cosa della separazione vi sta un po’ sfuggendo di mano.

Ilary Blasi si trasferisce?

Nel frattempo, restando in tema stampa, secondo Nuovo Tv, dopo la separazione da Francesco Totti Ilary Blasi potrebbe lasciare Roma per trasferirsi a Milano, dove si svolgono la maggior parte dei suoi impegni lavorativi e per stare vicina alla sua migliore amica Silvia Toffanin: sarà vero?