Cesare Cremonini ufficializza il suo nuovo amore

Cesare Cremonini ha deciso di uscire definitivamente allo scoperto. Dopo mesi di indiscrezioni, voci insistenti e paparazzate, il cantautore bolognese ha ufficializzato sui social la relazione con Caterina Licini, mettendo fine a un gossip che circolava ormai da oltre un anno.

L’annuncio non è arrivato con una dichiarazione esplicita, ma attraverso immagini e video condivisi sul suo profilo Instagram. Cremonini ha raccontato il suo ultimo viaggio negli Stati Uniti con una sequenza di scatti, appunti personali e suggestioni visive. Tra paesaggi spettacolari, momenti di vita quotidiana e riflessioni intime, per la prima volta compare in modo evidente anche Caterina Licini, non come presenza casuale ma come parte integrante del racconto.

Chi è lei

Caterina Licini ha 30 anni, è stata ballerina e oggi lavora come copywriter. Il suo nome era già stato accostato a quello del cantante in passato, ma fino a oggi nessuno dei due aveva mai confermato pubblicamente la relazione. La svolta arriva proprio con questo viaggio americano, che appare condiviso in ogni sua tappa. In uno dei video più significativi pubblicati da Cremonini, si vede Caterina camminare tra dune di sabbia in un paesaggio quasi surreale, ripresa direttamente dal cantante: un’immagine intima, simbolica, che molti fan hanno letto come una vera e propria dichiarazione d’amore.

Con questo gesto, Cremonini sembra aver voltato pagina in modo definitivo. Dopo la fine della relazione con Giorgia Cardinaletti e le polemiche nate in seguito alle dichiarazioni di Martina Maggiore, sua ex compagna, il musicista sceglie ora di mostrarsi sereno e innamorato, condividendo apertamente una nuova fase della sua vita sentimentale.