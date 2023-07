Cesara Buonamici torna a parlare del suo nuovo ruolo come opinionista del Grande Fratello, nel quale si calerà in maniera inedita a partire dal prossimo settembre. In una intervista rilasciata a Renato Franco per il Corriere della Sera di oggi, la giornalista ha anche ribadito che non ha alcuna intenzione di lasciare il Tg5.

Cesara Buonamici al Grande Fratello: come sarà l’edizione

Da settembre, dunque, Cesara Buonamici sarà ufficialmente la spalla di Alfonso Signorini nella nuova (e completamente rinnovata) edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5. Una scelta che non è stata presa dalla giornalista bensì “spinta” a farla. Sarà lei il volto ripulito del nuovo Grande Fratello.

Niente più derive né trash: questa la decisione di Pier Silvio Berlusconi, che ha avviato una vera e propria rivoluzione, a partire dall’assenza della distinzione tra Nip e Vip. Tutti insieme saranno sotto lo stesso tetto. Come sarà la prossima edizione? E’ Cesara a spiegarlo:

Torna, ancor più di prima, l’idea di raccontare storie di persone, non necessariamente strane o insolite, nelle quali i più possano riconoscersi. Inoltre questo programma così popolare obbligherà a una grande attenzione, perché nella semplicità si nasconde la complessità, da comprendere e analizzare a beneficio del pubblico.

Alla domanda sul perché avrebbe deciso di fare l’opinionista del reality, però, la giornalista del Tg5 precisa:

In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo…

Con Pier Silvio, spiega, ci sarebbe stata una “conversazione semplice”:

C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta.

L’intento di Mediaset, ha aggiunto ancora la Buonamici, sarebbe quello di riportare il Grande Fratello alla freschezza delle origini. Ad ogni modo Cesara conta molto sull’aiuto di Alfonso Signorini:

Diciamo la verità, qui la “spalla” sono io. E Signorini è il dominus della trasmissione: tra me e Alfonso c’è una solida, antica amicizia; conto sul suo sostegno per inserirmi adeguatamente. Io cercherò di portare l’esperienza accumulata negli anni come giornalista. Io stessa sarò spettatrice, con il compito di suggerire considerazioni che aiutino il telespettatore ad approfondire i temi e le personalità dei concorrenti.

Nonostante il suo nuovo impegno, tuttavia, non abbandonerà la conduzione del Tg5 delle 20.00. Ma potrebbe esserci nel suo futuro anche un ruolo di concorrente del GF?