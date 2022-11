Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi sono in quarantena per via del Covid. I concorrenti del Grande Fratello Vip si sono collegati dall’albergo per partecipare alla diretta di ieri sera e un dettaglio non è passato inosservato.

“Ho messo il cellulare in carica”, Patrizia Rossetti shock al GF Vip

Durante un blocco, Patrizia Rossetti rimettendosi l’auricolare e tornando in postazione, si è scusata con Alfonso Signorini svelando di aver messo il cellulare sotto carica.

Signorini non ha commentato l’accaduto tagliando corto e proseguendo la diretta del GF Vip.

Patrizia Rossetti ha il cellulare in camera? Su Twitter hanno evidenziato varie ipotesi che vi riportiamo a seguire insieme al video: voi cosa ne pensate?

Patrizia “scusami alfonso ho dovuto mettere in carica il telefonino” ma non dovevano essere isolati? #gfvip pic.twitter.com/cMxllEUg60 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2022

Scusate ma è ovvio che avessero un telefono o tablet per collegarsi, come facevano altrimenti? Saranno bloccate le altre funzioni — LadyDa.👑 (@_LadyDa) November 14, 2022

penso che siano in videochiamata dal cellulare? magari dei cellulari che gli hanno dato per collegarsi — 🐞 (@primadonnagrrll) November 14, 2022