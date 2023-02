Un cellulare suona nella Casa del GF Vip? A distanza di alcuni giorni da quando Oriana ha spifferato una confessione di Antonino, ecco che nella spiatissima dimora di Cinecittà inizia a vibrare qualcosa di molto simile ad uno smartphone.

Cellulare suona al GF Vip? Non è come sembra

Edoardo Tavassi, Daniele, Micol e altri Vipponi si trovavano nei pressi del van, quando all’improvviso si è sentita la vibrazione simile a quella di un cellulare: “Non è vero ragazzi, questa è la vibrazione di un cellulare! Edo ti prego, troviamolo!”, ha detto Daniele a Tavassi.

I due Vipponi si sono prontamente intrufolati nel van alla ricerca del dispositivo, senza tuttavia trovare nulla, nonostante il rumore fosse evidente. Alla fine hanno gettato la spugna uscendo dal mezzo, prima di scoprire la verità.

Ed infatti, mentre sui social in tanti hanno ipotizzato che potesse trattarsi del cellulare di Antonino, in realtà dietro quel rumore c’era Donnamaria, il quale era appoggiato al van con il rasoio elettrico.

Mi sento male..! I ragazzi pensavano che era la vibrazione di un telefono e partono in quarta per vedere dov’e per poi scappare. si scopre poi che in realtà era EdoD che stava appoggiato al van con la macchinetta da barba. #gfvip #denzzzers #nikiters #dakita #incorvassi pic.twitter.com/duhwteeoY7

— IlDarling91 (@IlDarling91) February 9, 2023