Cellulare gate all’Isola, Floriana accusa Nicolas Vaporidis: “Infame!” – VIDEO

Momenti di tensione all’Isola dei Famosi 2022. Floriana Secondi ha accusato Nicolas Vaporidis di avere utilizzato il cellulare pure durante la loro permanenza in albergo poco prima di iniziare il reality show.

Cellulare gate all’Isola, Floriana accusa Nicolas Vaporidis

C’è un regolamento per il quale sono stati ritirati tutti gli oggetti personali, compresi i telefoni. Per cinque giorni siamo stati in albergo, ci hanno riferito che Nicolas non usciva mai dalla stanza, perché lui aveva il telefono. A me non interessa se Nicolas è sleale verso il gruppo. Non ho tollerato il suo modo di criticarci perché ci lamentiamo.

Ilary Blasi, all’oscuro di tutto, ha precisato: “Per quanto riguarda il telefono, chiederò alla produzione”.

Floriana ha continuato ad accusare Nicolas considerandolo un “privilegiato”:

La produzione ci chiedeva di portare un oggetto personale, che non doveva andare in contrasto con altre cose. L’oggetto che ho chiesto io, non mi è stato dato. Sono credente e avrei voluto tenere con me un rosario, ma non mi è stato concesso. Lui, invece, aveva un rasoio elettrico per i capelli, quando noi non potevamo usare cose elettriche.

Anche in questo caso, la conduttrice ha commentato:

Mi dicono che il rasoio è per esigenze mediche. Non c’è nessun privilegiato, sono tutti uguali.

Nicolas Vaporidis ha replicato alle accuse della naufraga:

Io non sono avvezzo a questi dialoghi con questa arroganza. Lei non fa altro che lamentarsi. Ce l’ha con me, mi chiama addirittura infame. Lo vedi che sei arrogante? Se questo è quello che volete, io faccio un passo indietro. Sono disposto a fare una scommessa con te, cara Floriana. Io non solo non parlavo al telefono perché sono una persona estremamente corretta e ho restituito i miei due telefonini, ma stavo solo leggendo un libro e facendo la simulazione di una radio che volevo fare qua. Se la produzione dovesse mai trovare un telefonino dentro la mia valigia o nascosto nella mia stanza, io mi alzo e me ne vado. Sono disposto a pagare una penale, pari a quello che io ho preso qua. Se il telefono non ce l’ho, te ne vai tu. Sei disposta a farlo?

Floriana ha replicato: “Sì, sono disposta”. Vladimir Luxuria, opinionista in studio, ha rimproverato l’atteggiamento della Secondi:

Floriana è forte e molto simpatica, ma qui non mi è piaciuta per niente, accusare qualcuno di avere un oggetto per esigenze mediche è di basso livello.