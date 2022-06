Celebre politico verso il Grande Fratello Vip? “Non ho paura di nessuno!”

Antonio Razzi verso il Grande Fratello Vip? L’ex parlamentare, intervistato durante la trasmissione Trends&Celebrities trasmessa da Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea, ha svelato di essere prontissimo.

Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Ai reality show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla…

Alfonso Signorini lo richiamerà a settembre? Personalmente, e sono certa che il buon Razzi non me ne vorrà, preferirei vedere volti più giovani con qualcosa di forte da dire.

Voi che ne pensate?

“Concorrenti nip e vip divisi tra tugurio, suite ed altre situazioni che coinvolgeranno al 100% i nuovi protagonisti della prossima edizione”, ha scritto Amedeo Venza tramite le sue Instagram Stories.

Sempre Venza, proprio di recente, aveva fornito altre informazioni in merito ai concorrenti:

E’ previsto per il 19 settembre il debutto della nuova edizione del GF Vip! Anche questa edizione potrebbe durare più di sei mesi e si alterneranno oltre 30 concorrenti tra quelli ufficiali e quelli che entreranno in corsa al programma avviato. Sarà un cast variegato dove (si spera) sarà dato spazio a volti freschi e giovani rigorosamente single per far sì che si possano formare nuove e amatissime coppie.