Cecilia Rodriguez, intervistata da Tommaso Zorzi, ieri è stata un vero fiume in piena su Giulia Salemi, parlando pure di un contatto tra l’italo persiana e Andrea Iannone, ex fidanzato della sorella maggiore Belen.

Iannone proprio stamattina ha smentito di aver mai sentito Giulia Salemi in privato, precisando di non avere nemmeno il suo numero di telefono:

Cecilia Rodriguez io non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè.

Pronta la replica di Cecilia Rodriguez su Instagram:

Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ne dico una, perché non ce la possiamo fare così sinceramente. La vita è bella divertiamoci, godiamocela ma non così perché veramente mi sento su Scherzi a parte o a Le Iene, non ho capito dove…