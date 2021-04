Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposano: ecco i presunti motivi dello slittamento

Cecilia Rodriguez ha detto che le nozze con il compagno Ignazio Moser non sono più in programma. E se gli estimatori della coppia sostengono che loro non ne abbiano mai parlato, i giornali la pensano diversamente.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sposano

Proprio tra le pagine di Novella 2000, si tocca l’argomento matrimonio ad un passo dall’ingresso di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021. L’ex ciclista e la sorella di Belen, fidanzati da quasi 4 anni (si sono conosciuti e innamorati al Grande fratello Vip nel 2017) è da tempo che parlavano di volersi sposare, ma qualcosa è cambiato.

Ecco cosa si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi:

Su Instagram lei, rispondendo alla domanda di un follower, ha detto: «Se ho in mente le nozze o mi va bene la convivenza? Lui è l’uomo della mia vita, lo sposerei più che volentieri, ma i tempi sono cambiati, stiamo bene così». Poi, a un’altra domanda sui figli, ha detto che ne vorrebbe tre. Si presuppone sempre con Ignazio, che poco tempo fa ha detto: «E da tanto tempo che vogliamo diventare genitori».

Se il matrimonio non è più in programma, la coppia prosegue verso la giusta direzione e la “crisi” di questa estate è solo un brutto ricordo:

Allora, le mancate nozze significano aria di crisi? Pare di no, visto che due continuano a postare sui social foto in cui si sbaciucchiano più innamorati che mai.

Ed allora perché non si sposano? Novella 2000 fa chiarezza:

Pare piuttosto che le restrizioni Covid e l’imminente parto della sorella Belen, abbiano scombinato i programmi.