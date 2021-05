Cecilia Rodriguez, nel corso della sua lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, ha a lungo parlato della sua esperienza all’Isola dei Famosi e di come alla fine abbia supportato Ignazio Moser spronandolo a partecipare dopo le iniziali titubanze. Ma chi sono gli attuali naufraghi preferiti suoi e del fidanzato?

Cecilia Rodriguez e i naufraghi dell’Isola preferiti

Per questa volta è Cecilia Rodriguez ad attendere a casa il ritorno di Ignazio Moser, ma nel frattempo può godersi a pieno l’esperienza del fidanzato in solitaria, con un pizzico di curiosità che non guasta mai. A proposito dell’Isola, chi le piace dell’attuale edizione?

So che a Ignazio piace Valentina Persia, anche se la vedo molto carica, ma possono andare d’accordo. Secondo me potrebbe legare con Andrea Cerioli, conosco la sua fidanzata.

L’intervista è stata rilasciata prima dell’eliminazione di Gilles Rocca, ma Cecilia era certa che il loro essere entrambi simili e leader avrebbe potuto unirli e farli andare d’accordo. Purtroppo però non sapremo mai come sarebbe potuta andare. Infine ha aggiunto: