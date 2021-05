Cecilia Rodriguez: “Ignazio Moser mi manca, una parte di me è all’Isola. Un figlio? Non ho fretta”

Sono passati appena pochi giorni dall’approdo di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, ma Cecilia Rodriguez, fidanzata del neo naufrago, sente già incredibilmente la sua mancanza. Lo ha confidato in una interessante intervista realizzata da Valerio Palmieri tra le pagine dell’ultimo numero di Chi al quale ha detto: “Mi manca già tutto di lui, una parte di me è sull’Isola”.

Cecilia Rodriguez parla di Ignazio Moser e dell’esperienza all’Isola

Sono trascorsi quattro anni dall’incontro tra Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser nella Casa del GF Vip e da allora non si sono più lasciati. Adesso lui è approdato all’Isola dei Famosi e dopo l’iniziale turbamento Cecilia gli ha dato i giusti consigli per vivere al meglio questa esperienza. L’argentina ha dichiarato a Chi:

L’Isola è tostissima. Nella mia famiglia l’abbiamo fatta tutti: Belen, io e Jeremias, gli abbiamo raccontato come funziona. Quando l’ho fatta io ero piccola, mi aveva convinta a farla Belen, ma, forse, non avevo capito bene. Quando ero lì, infatti, volevo morire, mi chiedevo chi me lo avesse fatto fare e me la prendevo con mia sorella. Ma poi è stata una bellissima esperienza che ricordo sempre con emozione.

All’epoca Cecilia aveva 24 anni e l’Isola rappresentò per lei “il primo grande lavoro”:

Sono tornata più umana, con la voglia di aiutare gli altri, sono diventata più cosciente.

Poi nel 2017 è arrivato il GF Vip che le ha cambiato letteralmente la vita, facendola conoscere non più solo come la sorella di Belen ma come Cecilia Rodriguez. Lì ha conosciuto Ignazio Moser, “che mi ha stravolto, ha messo tutti in discussione”, dice. Loro rappresentano anche una delle poche coppie ad essere sopravvissute al lockdown:

Ci è servito per avere ancora più conferme. I problemi ci sono ovunque, le differenze pure, ma non ho mai messo in dubbio il nostro rapporto. Non abbiamo mai avuto paura di stare chiusi in casa per tanti giorni.

Tornando ad Ignazio all’Isola dei Famosi, come mai questa volta ha accettato?

Mi sono sorpresa anch’io perché ha sempre detto che lo incuriosiva ma non ha mai espresso tutta questa voglia, così sono partita subito all’attacco: ‘Ti ammazzo se gai un reality!’. Ma poi è venuta fuori la maturità. Ero seduta sul divano e mi sono detta: ‘Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? E’ giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anch’io’. Il giorno dopo gli ho detto: ‘Vai!’, l’ho incoraggiato.

La Rodriguez ha ribadito ha sua grande gelosia:

Sono molto gelosa, ma quando prendi un po’ di sicurezza, le paure passano.

E sul desiderio di avere un figlio ha replicato:

Ho 31 anni, sono cresciuta, e forse noi donne abbiamo più paura del tempo che passa, ma non ho messo una scadenza, non c’è urgenza nelle cose belle. Ne parliamo tanto, immaginiamo come potrà essere nostro figlio, come lo chiameremo, come vorremmo che fosse. Arriverà quando deve arrivare, non ho fretta, se arriva domani siamo pronti.

E il matrimonio?