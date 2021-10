Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser svelano in che rapporti sono con i loro ex ed il reality che hanno rifiutato

Dopo aver fatto impensierire i suoi fan con le notizie sul suo stato di salute, Ignazio Moser torna in tv con Cecilia Rodriguez in occasione della conduzione di Ex on the beach Italia. Per la coppia si tratta della seconda conduzione del programma in onda sul canale 131 di Sky.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ed i rapporti con i loro ex

Nel corso di una recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno anche svelato in che rapporti sono con i loro rispettivi ex. La sorellina di Belen ha ammesso:

Io, quando chiudo una storia, non torno indietro. All’inizio ci ho pure provato, ma è impossibile. Da una parte o dall’altra c’è qualcuno che non capisce i confini. Non sono una ragazza rancorosa, ma non riesco a fare amicizia con gli ex.

A farle eco ci ha pensato il compagno che ha svelato:

Non ho un buon rapporto con le mie ex, le ho sempre lasciate io. Anche per questo non sarei contento di vederle arrivare, come invece avviene in questo reality.

Infine la coppia ha anche svelato di aver ricevuto la proposta per partecipare a Pechino Express ma di aver rifiutato per un motivo ben preciso: