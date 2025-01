Le ultime dichiarazioni di Cecilia Rodriguez hanno acceso un vivace dibattito sui social. Durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower, l’influencer ha affrontato argomenti personali, tra cui la gelosia nei confronti del marito Ignazio Moser.

Mentre attendeva l’arrivo di Ignazio Moser, impegnato nel suo lavoro come DJ, Cecilia ha risposto a una domanda sulla gelosia. Un utente le ha chiesto: “Sei gelosa quando tuo marito lavora con le belle ragazze?” La risposta di Cecilia non ha tardato a scatenare reazioni:

Mentre aspetto che mio marito mi venga a prendere, a recuperare (per fortuna ho un bravo marito che ogni tanto si ricorda di avere una bella moglie), rispondo a questa domanda. “Sei gelosa quando tuo marito lavora con belle ragazze?” Nooo, io sono gelosa sempre anche quando lavora con delle “cesse”… No, non sono gelosa, credetemi, quella fase della mia vita è passata.