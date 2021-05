Cecilia Rodriguez intervistata da Zorzi nel suo format sul web, oltre a parlare di Giulia Salemi ha svelato di sentire l’esigenza di diventare madre. Quindi, per questo motivo, ha confidato la voglia di avere un figlio da Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez vuole un figlio da Ignazio Moser

Ignazio all’Isola? Penso che avrà modo di riflettere su se stesso e sulle cose che non vuole fare. A me i reality sono serviti molto in questo. Penso che questa esperienza servirà molto al nostro rapporto. Se abbiamo intenzione di metter su famiglia? Sono prontissima a metter su famiglia con lui. Appena arriva dall’Isola, sarà carico! Mi piacerebbe che fosse coetaneo della cuginetta. Ho aspettato un pochino per Ignazio, io un figlio con lui lo avrei fatto anche subito. Adesso ha 29 anni, io 31, è il momento.

Tommaso Zorzi dopo le affermazioni dell’amica si è commosso fino alle lacrime:

Per come ho avuto modo di vivervi sareste due bravissimi genitori. Lui ha un senso di protezione per tutte le persone che lo circondano e per te in primis, e penso che sarebbe un ottimo padre. Mi sto commuovendo.

La gaffe su Vera Gemma

Se Ignazio potrebbe provarci con lei? Beh, lui se n’è fatte così tante brutte… No, non volevo dire brutte! Volevo dire che è stato con delle ragazze più mature di lui. Sicuramente con Francesca Lodo ci proverebbe se non fosse fidanzato con me. Iva Zanicchi? Tutta la vita. Elettra Lamborghini? Lei è un po’ come noi, una camionista. Beatrice Marchetti invece è una bellissima ragazza, quando l’ho vista ho detto: “Oddio”…