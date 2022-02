Cecilia Rodriguez torna a parlare dei suoi ex in occasione del temutissimo tablet del terrore durante Ex on the beach 3 che la vede alla conduzione. Nei giorni scorsi la sorella minore di Belen ha parlato delle sue passate storie d’amore avute prima di incontrare l’attuale compagno Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez parla dei suoi ex

Rispondendo alle domande, Cecilia Rodriguez non ha risparmiato una serie di frecciatine ai suoi ex. Il più celebre? Ovviamente Francesco Monte, la cui relazione è terminata durante la partecipazione dell’argentina al Grande Fratello Vip, durante il quale ha incontrato e si è innamorata di Ignazio Moser.

Quante volte sono stata innamorata? Ho avuto 3-4 fidanzati, chi si ricorda più! Pensavo di essere innamorata di tutti, nel senso di uno alla volta, non tutti insieme! Ma essendo innamorata della persona con cui sono adesso vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata, quindi la prima volta è con Ignazio Moser.

A proposito di Ignazio, cosa l’ha fatta innamorare di lui? La Rodriguez ha replicato:

Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva mi passava qualsiasi cosa, quindi la prima cosa che mi ha fatto innamorare di lui è stata la sua voglia di vivere.

La prima volta di Cecilia è stata a quasi 16 anni. Domanda particolarmente ‘caliente’ è stata la successiva relativa a cosa pensano di lei i suoi ex fidanzati:

Peccato l’ho persa! Era bravissima, era bella, era buona, era tutto e l’ho persa. Questo pensano.

La Rodriguez ha svelato di non aver avuto alcun ritorno di fiamma con i suoi ex ed anzi ha svelato di averci riprovato con il primo ma senza alcuna soddisfazione.