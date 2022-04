Non è passata inosservata la dichiarazione di Cecilia Rodriguez, ieri ospite in studio all’Isola dei Famosi per sostenere il fratello Jeremias ed il padre Gustavo. Dopo aver parlato della prova del girarrosto alla quale si è sottoposta anche lei nella passata edizione, ha voluto fare dei chiarimenti attraverso le sue Instagram Stories (video in apertura).

Cecilia Rodriguez aveva detto, parlando della prova del girarrosto: “Era tutto organizzato”, facendo riferimento non alla prova in generale ma alla sua nello specifico che l’ha vista scontrarsi con la fidanzata di Andrea Cerioli. A distanza di qualche ora ha voluto chiarire:

Ci tengo a chiarire quella cosa che ho detto ieri sulla prova e sulla caduta di Arianna. La verità è che Andrea, il fidanzato di Arianna, era uno che si riscaldava di più di Ignazio e allora si era deciso che doveva cadere Arianna per avere la reazione di Andrea che uscita dalla Palapa e correva disperatamente dopo avergli detto che la sua fidanzata rientrava in Italia e non aveva la possibilità di salutarla. Però era un gioco, non eravamo in gara.

Cecilia ha poi risposto alle domande dei follower ed in particolare ad alcune relative alla sua famiglia, dal presunto accanimento per i Rodriguez a Jeremias:

Allora quando sei là dentro, non sa bene cosa pensa la gente fuori. Lo capisci dalle nomination se il pubblico ti salva o meno. Ma la verità è che tutti i naufraghi cercano di buttare quelli più forti fuori. Magari così se vai in nomination ti capitano quelli più tranquilli. Magari riesci ad andare in nomination con quelli più deboli. Mi sono spiegata? Cercano di buttare fuori quelli più forti per poter fare nomination con qualcuno meno conosciuto o meno forte e non con uno con un cognome come questo qua…

Mio fratello Jeremias? Dico che le persone speciali e rare vanno capite e non sono per tutti. Devi avere un dono per capirli. Io penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Stare a queste regole di questo mondo che fa ca*are è molto complicato. Jeremias è troppo impulsivo […] Vi assicuro che Jeremias è l’unico che sa chiedere scusa, di questo mi dispiace tantissimo. Perché non andiamo a chiedere perché uno ha alzato la voce? O perché uno non ti ha parlato più? Eh.