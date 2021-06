Cecilia Rodriguez è in Honduras: ecco cosa farà con Ignazio Moser dopo l’Isola dei Famosi

Cecilia Rodriguez è arrivata in Honduras insieme ad Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli. Proprio le due ragazze stanno preparando una sorpresa per i fidanzati in vista della finale de L’Isola dei Famosi.

Cecilia Rodriguez è in Honduras: ecco cosa farà con Moser dopo l’Isola

Cecilia Rodriguez, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram, ha svelato di aver conosciuto Arianna Cirrincione: “Una bellissima persona”. Poi ha raccontato cosa farà con Ignazio Moser non appena tornerà con lui in Italia:

È la prima volta che stiamo così tanto tempo lontani, il massimo è stata una settimana ma sempre sentendoci per telefono. Ha fatto un’ esperienza meravigliosa, ha fatto vedere davvero quello che è. Quando uscirà di sicuro vorrà mangiare il ragù di sua mamma. Sinceramente sono felice che dovrà fare la quarantena così lo terrò tutto per me: sono pronta a coccolarlo e a cucinare per lui. Poi lo riporto a sua mamma, giuro.

E su Arianna Cirrincione aggiunge:

Arianna l’ho conosciuta, tifavo per lei quando era a Uomini e Donne, mi è sempre piaciuta tantissimo e confermo che è una bellissima persona. Inoltre, Ignazio e Andrea fuori dal programma potrebbero darsi tanto a livello umano.

Infine, per quanto riguarda il suo personale vincitore all’Isola dei Famosi svela:

Awed mi fa morire dal ridere, poi è napoletano ha una marcia in più, ha buone probabilità di vincere.