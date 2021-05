Dopo Giulia Salemi anche Cecilia Rodriguez ha espresso il suo dissenso sulle dinamiche de L’Isola dei Famosi per via dei meccanismi di eliminazione (e televoto) confusionari e disordinati in grado di non catturare l’attenzione del pubblico (anzi, tutt’altro).

Cecilia Rodriguez “contro” L’Isola: ecco cosa è successo

Durante la prova di Super Leader che ha visto sfidarsi Isolde Kostner contro Ignazio Moser, ha avuto meglio la campionessa di sci “costringendo” il fidanzato di Cecilia ad andare in nomination.

La sorella di Belen, quindi, ha espresso il suo punto di vista su Instagram:

Volevo parlare un po’ con voi per sapere cosa ne pensavate di questa puntata, abbastanza ingiusta, perché non si è mai visto nella storia dell’Isola dei Famosi, che un leader vada in nomination. Io a questo punto se fossi stata una di loro non farei nessuna prova… perché se uno spende tutte queste energie e poi finisce in nomination… bah.

E in effetti l’osservazione di Cecilia Rodriguez è sacrosanta così come il punto di vista di Giulia Salemi che ha espresso le sue perplessità sulle dinamiche di gioco de L’Isola:

Momento “critica”: Cosa fate votare la gente a casa se chi arriva ultimo al televoto non esce?