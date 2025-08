Cecilia Rodriguez: “Come sta andando la gravidanza e quanti kg ho preso”

Come sta andando la gravidanza di Cecilia Rodriguez? Lei confessa quanti kg ha preso, il suo momento di condivisione.

Cecilia Rodriguez si racconta: “Serena con i miei 13 chili in più, mi godo ogni momento della gravidanza”

Cecilia Rodriguez è entrata nel settimo mese di gravidanza e ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni pensieri su questo periodo così speciale. Attraverso una serie di storie su Instagram, l’influencer ha raccontato come sta vivendo questi mesi in attesa della sua prima figlia, Clara Isabel, che nascerà dall’amore con Ignazio Moser (recentemente messo in mezzo nel gossip tra lei e la sorella Belen, qui per scoprire i dettagli).

“Sto bene, è un periodo bellissimo e me lo sto vivendo con tanta tranquillità”, ha spiegato Cecilia. Niente stress, niente ansia: solo la voglia di godersi ogni momento di questa nuova fase della sua vita.

Cecilia ha parlato anche del suo rapporto con il corpo che cambia: “Sono al settimo mese e ho preso 13 chili. Ma la sto vivendo benissimo, non sono affatto dispiaciuta”. Ha spiegato che l’aumento di peso è stato graduale e che non le pesa, né mentalmente né fisicamente. Anzi, l’accettazione di questa nuova versione di sé è arrivata in modo naturale.

“Ho preso tre chili al mese, non in tutti i mesi. Non mi sono mai privata di nulla, mangio quello che mi va, anche se cerco comunque di mantenere un’alimentazione sana. Ho appetito, mi piace mangiare bene. E se questi chili andranno via bene, altrimenti va bene così. A mio marito piaccio comunque”, ha detto con il sorriso.

La Rodriguez ha sottolineato quanto si senta serena e in armonia con se stessa: “Mi sto godendo questo momento, ho accolto con felicità il mio corpo che cambia, più morbido, più pieno. È una versione nuova di me, e mi piace”.

Il nome della bambina, ecco perchè

Sul nome scelto per la bambina, Cecilia ha rivelato che si chiamerà Clara Isabel, un omaggio alla nonna materna. All’inizio, sia lei che Ignazio erano convinti di aspettare un maschietto e stavano valutando solo nomi maschili. Poi la sorpresa, accolta con gioia.

Ora la nascita della bambina è sempre più vicina. Con ogni probabilità, la piccola arriverà a metà ottobre, anche se al momento non è stata fissata una data precisa. “È come se in questo momento nulla mi potesse toccare. I problemi sembrano lontani, tutto passa in secondo piano. Niente può rovinare questa felicità”, ha raccontato Cecilia, mostrando ancora una volta tutta la dolcezza e la forza con cui sta vivendo questo nuovo capitolo della sua vita.

Un messaggio semplice ma importante: accogliere il cambiamento, ascoltare il proprio corpo e, soprattutto, vivere con gratitudine ogni istante di questo percorso.