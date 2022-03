AGGIORNAMENTO: Cecilia Rodriguez è stata complice degli amici de Le Iene con uno scherzo che vedremo in onda stasera.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? La sorella minore di Belen, dopo numerosi “avvertimenti” ai follower è letteralmente sparita da Instagram scatenando la reazione dell’ex ciclista.

Ed infatti, se Cecilia ha momentaneamente disattivato il suo account di Instagram, Ignazio si è palesato sui social condividendo tre puntini di sospensione.

Già la scorsa settimana la Rodriguez aveva mostrato molta insofferenza nei confronti degli estimatori:

O lo capite una volta per tutte, o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro.

È il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere, per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato?

Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Altrimenti avrei fatto Instagram con il mio fidanzato!