Tommaso Zorzi nel corso del suo programma web ha ospitato Cecilia Rodriguez dopo i suoi ripetuti interventi all’Isola dei Famosi. Il primo argomento di conversazione? Giulia Salemi.

Cecilia Rodriguez “attacca” Giulia Salemi dopo Francesco Monte

L’influencer ha mostrato alla sorella di Belen uno scatto mentre era in studio e c’era al suo fianco anche Giulia Salemi. Le due, come ben sapete, hanno un ex fidanzato in “comune”: Francesco Monte.

Zorzi ha chiesto che tipo di rapporto c’è – attualmente – tra le due:

Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa perché abbiamo fatto dei lavori insieme. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi si è fidanzata con Francesco Monte e ti diceva: ‘amica, amica, amica…’, per me non sono cose che si fanno, ma il problema non era che si è fidanzata con il mio ex.

Cecilia ha continuato:

Aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi Iannone la chiamava ed ho detto ‘insomma…’, ho fatto due più due. Quindi abbiamo spesso di seguirci su Instagram ma nessun problema. Amiche non siamo, siamo colleghe.

Adesso che abbiamo parlato di argomenti di conversazione di “diecimila” anni fa stiamo tutti più sereni oppure vogliamo nuovamente ribadire il provino di Uomini e Donne, la sfilata di Venezia con Dayane Mello e Pechino Express con Fariba?