Cecilia e Ignazio, quando nasce la figlia Clara: lo spoiler

Cecilia Rodriguez, quando nasce Clara Isabel: lo spoiler di nonno Francesco Moser

L’attesa per la nascita di Clara Isabel, la prima figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sta per finire. A svelarlo, forse un po’ involontariamente, è stato proprio nonno Francesco Moser durante un’intervista a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Durante la chiacchierata, la conduttrice ha rivolto una domanda diretta all’ex campione di ciclismo: “Tu ormai stai per diventare di nuovo nonno, manca pochissimo eh”, ha detto la Balivo. La risposta di Moser ha colto un po’ tutti di sorpresa:

“Beh ormai sì: la fine della settimana”.

Una dichiarazione che suona come uno spoiler sulla data del parto di Cecilia Rodriguez: la piccola Clara Isabel, infatti, dovrebbe nascere entro la fine di questa settimana.

Francesco Moser e la reazione: “Mi sono commosso al matrimonio”

Nel corso dell’intervista, Francesco Moser ha parlato anche del suo rapporto con il figlio Ignazio e con la nuora Cecilia, raccontando momenti molto personali e ricchi di significato. Il legame con la coppia si è rafforzato soprattutto durante i mesi difficili della pandemia.

“Il periodo che siamo stati molto insieme è stato il periodo del Covid”, ha ricordato Moser. “Il giorno in cui hanno chiuso tutto, senza dirmi niente, Ignazio e Cecilia sono arrivati a casa mia a Trento e quindi sono rimasti lì per tutto il periodo.”

Un momento di condivisione familiare, che ha fatto crescere l’affetto e la complicità. Con il sorriso, Moser ha anche raccontato un piccolo aneddoto che coinvolge la futura mamma: “Con il tagliaerba, mi ha tagliato un fiore che non doveva tagliare, menomale che poi è ricresciuto, ma io le ho detto: lascia perdere che non è il campo tuo.”, ha detto ridendo.

Moser non ha nascosto nemmeno l’emozione provata il giorno del matrimonio di suo figlio Ignazio: “Mi sono commosso”, ha ammesso, mostrando ancora una volta la sua grande sensibilità.

Il consiglio da papà a papà

Ora che Ignazio sta per diventare padre, Moser gli ha voluto trasmettere un consiglio sincero, frutto della sua esperienza di genitore impegnato nel mondo dello sport: “Deve fare il papà prima di tutto. Stare vicino alla figlia. Io ci sono stato poco, quando sono nati i primi due ero sempre in giro, quando è nato Ignazio avevo già smesso di fare le gare, ma avevo sempre qualche ruolo e quindi continuavo a viaggiare molto”, ha confessato con una nota di rimpianto.

Ma oggi, da nonno, è pronto a farsi perdonare il tempo perso, e ad accogliere con entusiasmo l’arrivo della piccola Clara Isabel.