Brutto scivolone a sfondo razzista per Cecilia Capriotti nella Casa del Grande Fratello Vip. Chiacchierando con Stefania Orlando, la showgirl ha menzionato anche Enock che, giustamente, ha risposto per le rime tramite Instagram.

Cecilia Capriotti, scivolone razzista: Enock sbotta

Secondo Cecilia Capriotti, che evidentemente vive nel mondo delle favole, il razzismo in Italia non esiste: “Il razzismo non esiste più. Lo ha dimostrato anche qui, Enock è stato trattato da Dio… Quello è importante”. Una frase così breve ma così inesatta, sbagliata e piena di errori. Ecco perché, Enock è intervenuto su Instagram, prima scrivendo:

Ecco noi ridiamo e scherziamo ma psicologicamente da dove parte il razzismo per i bambini, Proprio da delle fiabe raccontate in maniera errata in quanto non è viene l’uomo nero’ ma in realtà è “viene il lupo nero”. Sono stati effettuati svariati studi a riguardo infatti molti bambini sono terrorizzati da un colore di pelle più scuro perché associano il racconto dei genitori ecc ecc… Lo dico perché in prima persona mi è già successo. Raccontate le storie vere ai vostri figli, non storie che un giorno avranno paura della persona del colore diverso… Bisogna viverle prima di parlare.

Poi il fratello di Balotelli è intervenuto con un video (che trovate in apertura del nostro articolo):