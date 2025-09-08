“C’è un problema”, Barbara d’Urso prima di Ballando con le Stelle

Barbara d’Urso inizia le prove di Ballando Con le Stelle: “C’è un problema”

La nuova stagione di Ballando con le Stelle sta per prendere il via. Il cast è stato ufficializzato, Milly Carlucci ha reso noti gli abbinamenti tra i personaggi famosi e i loro partner di ballo e oggi iniziano ufficialmente le prove. I concorrenti cominceranno a prendere confidenza con i camerini e a conoscere i ballerini professionisti che li affiancheranno nel corso del programma. Nel frattempo, Barbara d’Urso si è detta carica per questa nuova avventura, anche se ha rivelato un piccolo ostacolo da superare in una recente storia su Instagram.

il confronto tra selvaggia lucarelli e barbara d’urso di stasera è uno dei tanti motivi per cui è meglio guardare ballando con le stelle piuttosto che tu si que vales: io non capirò mai cosa ci trovi la gente in quel programma #BallandoConLeStelle #TuSiQueVales pic.twitter.com/EIovGeBd6W — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) October 5, 2024

Le parole della conduttrice: “Non so ballare come pensate voi”

L’attenzione mediatica è fortissima su Barbara d’Urso, uno dei nomi più noti di questa edizione e sicuramente il più discusso. Il suo ritorno in televisione, dopo un lungo periodo di assenza seguito alla chiusura di Pomeriggio 5 nel giugno 2023, ha acceso grande curiosità e aspettative. A parte qualche comparsata, infatti, la conduttrice non è più apparsa regolarmente sul piccolo schermo.

La sua passione per la danza è ben conosciuta dal pubblico, soprattutto dopo l’ottima performance come “ballerina per una notte” dello scorso anno. Ma proprio questo elemento sembra rappresentare per lei un piccolo timore. In una storia Instagram pubblicata poche ore fa, Barbara ha voluto chiarire la sua posizione:

“Ci siamo quasi! Domani ho il primo giorno di prove. Sapete qual è il mio problema? Anche se a me la parola problema non piace, sono sempre degli ostacoli superabili. Però il fatto è che tutti voi pensate che io sappia ballare, ma in realtà io non so ballare. Io so fare quelle due cose piccole che ho fatto un anno fa quando sono stata ballerina per una notte. Lavorerà tantissimo però. Ho fatto questa scelta e quindi lavorerò molto. Pasquale povero te“.

Con queste parole, la conduttrice partenopea ha voluto abbassare le aspettative, sottolineando quanto impegno dovrà mettere nelle prove. Il riferimento finale è per Pasquale La Rocca, campione in carica e suo probabile maestro, che la accompagnerà in questa nuova sfida.

L’inizio delle prove segna il vero via all’avventura di Ballando con le Stelle 2025, e tra colpi di scena, sorprese e dichiarazioni social, i riflettori sono già puntati sul cast. Barbara d’Urso è pronta a mettersi in gioco, con la grinta e l’autoironia che da sempre la contraddistinguono.