Doveva essere una gita di piacere verso gli studi di C’è posta per te (la cui nuova stagione è partita ufficialmente lo scorso sabato 11 gennaio su Canale 5 con ascolti bomba) invece l’avventura di un gruppo di cittadini della Valle Subequana e della Marsica (in Abruzzo) si è quasi trasformata in tragedia. Nel primo pomeriggio di domenica 12 gennaio, infatti, come riporta Ilcapoluogo.it, il pullman su cui viaggiava il gruppo ha preso fuoco.

C’è posta per te, pullman prende fuoco: dinamiche dell’incidente

Ma come è avvenuto l’incidente? Gli sfortunati abruzzesi erano attesi nel programma di Maria De Filippi come pubblico a C’è posta per te e per questo erano partiti da differenti zone della propria regione a bordo di un autobus di un operatore avezzanese.

Nei pressi di Tivoli, come riporta la testata, il mezzo si è fermato in autogrill. A questo punto, subito dopo la discesa del gruppo, l’autobus è stato letteralmente travolto dalle fiamme “scaturite da un probabile malfunzionamento del mezzo”. A questo punto sono stati subito chiamati i vigili del fuoco mentre l’autista ha tentato di ammaestrare le fiamme con un estintore.

Per l’autobus c’è stato poco da fare ma il pubblico di C’è posta per te è riuscito ad arrivare a destinazione a bordo di un altro pullman arrivato poco dopo.