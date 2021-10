Si può litigare per una tinta per capelli riuscita male? Se ti trovi nella Casa del Grande Fratello Vip succede anche questo. Dopo esser diventata color “pannocchia”, Jo Squillo ha nuovamente sbagliato il colore a Francesca Cipriani ed ha litigato con Soleil Sorge che l’ha criticata spiegandole come avrebbe dovuto fare.

Jo Squillo e Soleil Sorge se le “suonano” per la tinta di Francesca Cipriani

Non era il momento di dire che ho sbagliato perché lei stava male. Non ne vuoi parlare di prima mattina? Non discutere allora… Non si dice che ho sbagliato, non si dice. Te lo stavo spiegando cosa andava fatto. Questa parte è venuta peggio di questa perché è intervenuta gente e lei prende e se ne va… è un dato di fatto e poi parla sempre alle spalle.

Mentre Jo Squillo parlava della tinta, proprio Soleil ha cercato inizialmente di spiegarsi e poi è andata in giardino interrompendo la discussione:

Ma chi ha detto ‘fai schifo, hai sbagliato?’. Le hai fatto un mucchio di decolorante lì sopra per questo è uscito male. Ma poi ho parlato a Francesca con un tono tranquillo. Stavo parlando con lei e non so che cavolo stavo dicendo. Commentavo solo cosa andava fatto. Mi stai parlando tranquillamente? Ma tranquillamente un cazz* Jo. Non ho voglia di discutere, gliel’ho detto quaranta volte, ci credo che scappo. F*ck off…

Ma davvero la dinamica del momento riguarda la tinta di Francesca Cipriani?